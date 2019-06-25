Вакарчук предлагает наказывать народных депутатов за прогулы

По опросам центра "Социальный мониторинг" партия "Голос" набирает 6,8% голосов на выборах. Фото: Facebook

Количество народных депутатов необходимо уменьшить, хотя еще не понятно насколько. Об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук на акции "Изменим Раду - изменим Украину".

Кандидат в депутаты отметил, что планирует наказывать за неперсональное голосования.

"Кнопкодавство должно быть наказано и нужно сделать так, чтобы законодательно это было невозможно. Это или вопрос сенсорной кнопки, которая уже 10 лет существует в стране, или другие изменения в регламент или к законам о деятельности народного депутата, но это надо делать прямо сейчас", - сказал Вакарчук.

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Также предлагается ограничить количество каденций депутата.

"Если депутат прогулял 25% заседаний, его надо лишить зарплаты на следующую сессию, если депутат прогулял 50% заседаний, должен сдать свой мандат и перестать быть народным депутатом", - добавил лидер партии.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко поссорился с главой "Голоса" Святославом Вакарчуком в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV.