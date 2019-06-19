Вакарчук обскакал Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий

Партия Святослава Вакарчука обогнала в симпатиях украинцев партию Петра Порошенко.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука обошла в рейтинге партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 8 по 12 июня.

Рейтинг политсил, которые преодолевают 5% барьер, перед досрочными выборами в Верховную Раду выглядит так:

"Слуга народу" - 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

"Опозиційна платформа – За життя" - 11,1%

"Голос" - 8,1%

"Батьківщина" - 7,3%

"Європейська Солідарність" - 5%.

Партию "Сила і честь" готові підтримати 4,1%, "Громадянська позиція" – 2,2%, Радикальну партію – 2,1%, ВО "Свобода" – 2,1%, "Українська стратегія" – 1,9%, "Опозиційний блок" – 1,8%, "Самопоміч" – 1,2%.

77% выразили однозначную готовность принять участие в голосовании 21 июля. Еще 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% - не будут голосовать, 3% - не определились.