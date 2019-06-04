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вторник, 04 июня 2019 09:30

Вакарчук о переговорах с РФ: Украину пытаются втянуть в ловушку

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Вакарчук о переговорах с РФ: Украину пытаются втянуть в ловушку
Вакарчук убежден, что переговоры нужно продолжать в минском и нормандском фрматах. Фото: rbc.ua

Украина не должна менять формат переговоров с Россией относительно мира на Донбассе.

Такую позицию озвучил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире телеканала ICTV.

Он отметил важность "нормандского" и Минского форматов. Во-первых, они позволяют вести открытые переговоры, а во-вторых, к ним привязаны жесткие антироссийские санкции, объяснил Вакарчук.

"Разговаривать нужно всегда. Обмен позициями нужен. Если его нет, тогда ничто не движется. Но дипломатические переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате. Мы не можем вдруг отбросить все усилия, которые проводили Франция и Германия, и сказать: это все не работает, давайте начинать сначала. Это опасная ловушка, в которую Украину пытаются втянуть. Я бы не советовал этого делать. Обмен позициями - да, телефонные разговоры - да, но изменение официального переговорного формата на сегодняшний день не актуально", - подчеркнул Вакарчук.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года Вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

В феврале 2015-го лидеры Германии, Франции, Украины и России ("нормандский формат") подписали Минские соглашения. Документ предусматривает восстановление полного контроля Украины над границей и вывод из Донбасса российских военных формирований. Москва свои обязательства не выполняет.

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