Вакарчук не проходит в Раду - свежий опрос

Опрос проводился методом личного интервью. Фото: ichef.bbci.co.uk

Попасть в Рару на выборах 21 июля большие шансы имеют 6 партий.

Среди респондентов, которые определились с кандидатами: 48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа" - свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Опыты проводили с 25 июня по 7 июля 2019 года.

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• 14,1% - за партию "Оппозиционная платформа -" За Жизнь ",

• 9,2% - за партию "Европейская Солидарность",

• 6,2% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина "

• 4,4% - за партию "Голос",

• 4,1% - за партию "Сила и Честь".

Среди всех респондентов, которые точно или скорее собираются голосовать, ответы распределились следующим образом:

• 37,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

• 11% - за партию "Оппозиционная платформа -" За Жизнь ",

• 7,2% - за партию "Европейская Солидарность",

• 4,8% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина "

• 3,4% - за партию "Голос",

• 3,2% - за партию "Сила и Честь",

• 2% - за партию "Оппозиционный блок",

• 1,9% - за Радикальная партия Олега Ляшко,

• 1,8% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",

• 1,4% - за партию "Гражданская позиция",

• 1,2% - за партию "Свобода",

• 1,2% - за "Партию Шария",

• 0,5% - за "Самопомощь",

• 0,1% - за Аграрную партию,

• за другие партии - всего 0,3%,

• 0,4% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

• 19,9% - не определились, за кого голосовать,

• 1,9% - отказались отвечать на вопросы.

В общем 65,9% респондентов точно или скорее собираются голосовать на парламентских выборах 21 июля до Верховной Рады, в т.ч. 48,8% точно собираются голосовать на них.

Опрос проводился методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

После внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля, партиям, которые пройдут в следующий парламент, государство вернет потраченные на агитацию средства - до 360 млн грн. Также госфинансирование получат те полистилы, которые наберут более 2%.