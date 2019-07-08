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понедельник, 08 июля 2019 19:48

Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить

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В Украине четвертый год действует закон о финансировании партий из государственного бюджета. За три предыдущих года 6 парламентских партий, преодолевших 5% барьер, получили более 1,1 млрд грн.

После внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля, партиям, которые пройдут в следующий парламент, государство вернет потраченные на агитацию средства - до 360 млн грн. Также госфинансирование получат те полистилы, которые наберут более 2%.

Gazeta.ua говорит об этом с председателем Комитета избирателей Украины Алексеем Кошелем.

  Того, что платит государство достаточно, чтобы партия работала и имела перспективу, говорит Алексей Кошель.
Того, что платит государство достаточно, чтобы партия работала и имела перспективу, говорит Алексей Кошель.

Как работает финансирование сейчас?

Первые положительные результаты уже есть. Партии начали легализировать свою работу. До этого даже парламентские политсилы рассказывали, что у них в офисах работает один-два человека. Сейчас появились первые десятки реальных людей. Начали оплачивать зарплату в конвертах. Главное, чтобы партии не зависели от олигархов. Государственное финансирование достаточно серьезное. Этого достаточно, чтобы работать между выборами. Олигархам можно сказать - нет. 360 млн грн - большая сумма, за эти деньги можно провести полноценную кампанию.

Есть несколько проблем. Первая. Часто государственное финансирование выбрасывается на ветер. Две трети суммы могли отнести на "любимый" телеканал за рекламу. Бессмысленность доходила до того, что "Оппоблок" объявлял задолженность перед "Интером".

На что должны тратить партии деньги от госбюджета?

Когда-то даже разработали законопроект по этому поводу. Прежде всего деньги должны бы были тратиться на аренду офисов и зарплат работников в региональных центрах. Чтобы партия была живой на местах и ​​туда обращались избиратели. Чтобы в ячейках воспитывались новые поколения партийцев, шел поток кадров.

Второе - на обучение, повышать профессионализм. От низового уровня до центрального аппарата. Тогда получим политиков лучшего качества. Чтобы при партиях работали аналитические центры. Потому что сейчас там только активные пиар-отделы, те кто работают со СМИ. За рубежом на Западе ситуация противоположная - аналитики работают в многоэтажных офисах. А это новые идеи, программы, стратегии. От этого автоматически улучшается качество законопроектов или решений местных органов власти. Средства должны идти на встречи с избирателями.

Если одна партия может получить 360 млн грн возмещения расходов на выборах, то общая сумма для страны может составить 2 миллиарда. Это очень большая цифра.

Обращались в Верховную Раду, чтобы уменьшить сумму и не побуждать партии больше тратить - чем больше потратят, тем больше возвращает государство.

И чтобы государство не возвращало средства, которые тратятся на прямую политическую рекламу, телевизор.

Прислушались?

Нет.

Сейчас много идет на рекламу на телевидении. Есть страны, где она запрещена. Стоит ли это сделать у нас?

Сегодня украинские партии, как наркоманы, которые зависят от телевизионной иглы. Надо запретить телевизионную, радио-рекламу, бордовую. На выборах и между ними. Вообще. Тогда уменьшим средства, которые тратятся на выборы. Потому что сейчас картина выглядит искаженной. Когда во время агрессии России украинские партии тратят в 2,5 раза больше (по итогам кампании 2014), чем польские партии на выборах в Сейм. Украина является рекордсменом в Европе по количеству потраченных денег на выборы.

Украина является рекордсменом в Европе по количеству потраченных денег на выборы

На этих выборах увидели странную ситуацию, когда агитируют концертами и даже спортивными соревнованиями. Мы превратили эту кампанию досрочных выборов в соревнование шоу-менов и концертов. Кто соберет больше аудитории, масштабные шоу. Стоимость качественного шоу, без гонораров артистам, более 500 тысяч гривен. Это огромные расходы. Должны были быть оплачены в рамках избирательного фонда. Например, Олег Винник вместе с Михаилом Поплавским Аграрной партии проводят агитационный тур. Иными словами, за эти концерты должны были заплатить из избирательного фонда.

Кто реально работает в регионах и развивает ячейки?

Тот, кто предъявляет больше кандидатов в объединенных территориальных общинах. Это "Батьківщина", бывшая БПП - "Європейська солідарність", Радикальна партія Олега Ляшко, "Самопоміч".

Новые партии ячеек не имеют, "старые" - держатся на том, что имели все предыдущие годы. Почему так?

Партии "Слуга народу", "Голос" и "Сила і честь" в большой политике появились в последние месяцы. Поэтому у них реально не хватало времени на формирование своих сетей.

С другой стороны партиям удобно существовать в виртуальном мире, не вкладывать инвестиции в структуры.

Партия - это сложный механизм. Для того, чтобы быть влиянием и успехом, только центральный офис должен насчитывать около 70 работников, должны работать 25 офисов в регионах и как минимум районные представительства.

Для влиятельности и успеха только центральный офис должен начислять 70 работников

Когда спонсоры считают, они говорят: а зачем? Мы лучше закажем телевизионной рекламы и чтобы пиар-отдел придумал несколько идей. Не нужны нам региональные структуры.

Если бы какая-то партия сейчас думала на перспективу - во что она должна была вложить средства?

В местные ячейки. Если они будут сильными, то появятся реальная альтернатива, критика местной власти. Пока такая критика эмоциональная, необоснованная и поэтому на местных выборах побеждают одни и те же. Около 70% глав общин - старые сельские, поселковые, городские головы. Нет изменений поколений в политике на местах.

Но в кратковременных выгодах на следующие кампании стоит инвестировать в политиков-звезд или тех, с которых таких звезд можно быстро сделать. Те, кто имеют яркие биографии, являются известными блогерами, сценическими исполнителями. Такие инвестиции выгодны. Однако позже такие звезды очень быстро сгорают. К сожалению, у партий очень короткие планы и они инвестируют в короткие периоды времени.

Какую положительную роль играет этот закон?

Того, что платит государство достаточно, чтобы партия работала и имела перспективу на выборах. Зависимость от олигархов уменьшается.

Ранее партии напоминали выключатели света. Ты его можешь включить, а можешь выключить. Олигарх не дает месяц-другой деньги и партия фактически прекращает свою деятельность. А сейчас политсилы получили гарантии, потому что могут жить за государственные средства.

Партии стали более прозрачными?

Прозрачность увеличилось. Для всех 353 партий. Все без исключения вынуждены подавать финансовые отчеты. Уже увидели скандалы. Когда заводили грязные наличные. Когда пенсионеры или продавцы супермаркетов перечисляли партиям по 150 тысяч гривен. Скандалы ударили по имиджу партий. Это влияет на очистку.

Пенсионеры перечисляли партиям по 150 тыс. грн

С каждым кварталом все больше партий подают отчеты в НАПК. Несмотря на это 70-80 партий не отчитываются. Бывают случаи, когда НАПК не может их найти - старые адреса, старые головы. Нужно вносить изменения в закон и автоматически аннулировать регистрационное свидетельство для тех партий, кто 2 раз и больше не подавали отчеты. Тогда доверие к партийной системы будет расти. Избиратели часто даже смеются, когда слышат цифру: 353 партии. Или видят в списке партии любителей алкогольных напитков или другую с веселым названием.

Может ли новая Верховная Рада отменить закон?

Угроза высока.

Даже в нынешнем парламенте есть много тех, кто либо не понимает логики государственного финансирования, либо спекулируют на этой теме. Вспомним "Оппоблок", который отказывался от финансирования из бюджета, называл это ненужным расходованием средств, навязыванием политических влияний извне. В результате они средства взяли.

В новом парламенте также будет большой процент депутатов, которые захотят отменить госфинансирования. То, что Верховная Рада не урегулировала вопрос возврата средств, которые партии тратят на выборах, оставила их сверхвысокие пределы, после выборов нас ждут спекуляции о "лишней трате" 2 млрд грн.

Когда этот закон может дать заметные положительные последствия?

Если примем ряд изменений в законодательство, заметные результаты увидим через несколько лет. Не только запретить рекламу, но и уменьшить влияние олигархов на медиа, полноценно финансировать общественное телевидение. Изменения должны быть комплексные. Процесс будет медленный. Ни в настоящем, ни в будущем парламенте не вижу критической массы людей, которые бы могли комплексно мыслить о политических реформах. Поэтому всего за несколько избирательных циклов, 10 лет, увидим результат. В любом случае государственное финансирование партий нужно, чтобы те не зависели от олигархов.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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