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Вакарчук назвал единственного друга Зеленского на переговорах в Париже

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Вакарчук назвал единственного друга Зеленского на переговорах в Париже
В Париже напротив Зеленского будут сидеть один враг и двое партнеров, но не друзей, говорит Вакарчук.

Единственным другом президента Владимира Зеленского на переговорах в "нормандском формате" будет украинский народ.

Об этом сказал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук на "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

"В "нормадському формате" на встрече в Париже у президента Зеленского напротив будет сидеть три человека. Двое из них - это партнеры, которые будут поддерживать желание Украины к миру, но иметь свою собственную политическую повестку дня.

И один представитель страны, которая захватила часть нашей территории. У которого позиция - враждебная. Максимально ослабить украинские позиции.

То есть там будет один враг и два партнера. Но там не будет ни одного друга. Единственным другом президента Зеленского на этих переговорах будет народ Украины. Который ожидает и будет поддерживать его желание отстоять мир на украинском интересах. Он об этом должен помнить", - сказал Вакарчук.

"Такими друзьями должны стать на самом деле кто-либо в этой стране, кто хочет мира на украинских условиях. Уверен, что мы поставим выше национальные интересы государства над какими-либо собственными политическими амбициями", - добавил политик и призвал "Слугу народа" присоединиться к заявлению по недопущению нарушения национальных интересов Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский будет ставить президенту РФ Владимиру Путину конкретные вопросы глаза в глаза. В частности, касательно остановки огня на Донбассе.

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