Зеленский: Буду смотреть в глаза Путину и спрашивать с него

Зеленский: Сделаю все, чтобы Германия и Франция были на нашей стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский будет ставить президенту РФ Владимиру Путину конкретные вопросы глаза в глаза. В частности, касательно остановки огня на Донбассе.

Об этом он сказал на "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

"Самое главное - сколько людей мы можем вернуть домой. Сколько? Конкретно и когда?

Второй вопрос. Если прекращение огня, кто за это несет ответственность? Не только ОБСЕ. Для меня очень важно, если мы говорим о прекращении огня, мы будем говорить не в "минском формате", не на заседаниях Трехсторонней группы, а будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации.

Кстати, хочу верить, что Германия и Франция будут нас поддерживать. А если что-то пойдет не так, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне. Как бы там ни было, мы верим, что Европа поддерживает Украину. Потому что мы правы", - сказал Зеленский.

"Я хочу вернуться с конкретными вещами, конкретными результатами", - сказал президент.