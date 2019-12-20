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пятница, 20 декабря 2019 19:48

Вакарчук написал законопроект, по которому Медведчуку и Ко может светить тюрьма

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Вакарчук написал законопроект, по которому Медведчуку и Ко может светить тюрьма
Бойко и Медведчук катаются в страну-агрессор на "переговоры". Фото: Reuters

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с государством-агрессором.

За это предлагается уголовная ответственность. Среди авторов законопроекта - нардепы Святослав Вакарчук и первый заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Расширяется понятие "государственная измена" и устанавливается ответственность за поступление без надлежащего полномочия органов государственной власти в переговоры по внутренней и внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанной Верховным Рада агрессором.

Наказание за сепаратные переговоры - лишение свободы на 13-15 лет с возможной конфискацией имущества.

Законопроект также обязывает СБУ принимать меры для предотвращения и противодействия таким переговорам с должностными лицами государства-агрессора.

Для медиа, которые распространяют информацию, что оправдывает преступление агрессии против Украины или оккупации территорий Украины, предусмотрено наложение санкций в размере 25% от лицензионного сбора.

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Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

3 марта Кабинет министров ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией.

8 февраля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.

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20
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