Вакарчук: мы заставим Зеленского отвечать перед избирателями

Вакарчук хочет, чтобы новый президент был подотчетен избирателям

Новый президент должен быть подотчетен избирателям. Это главная цель новосозданной партии "Голос".

Речь идет о "новом качестве политики", сказал лидер партии Святослав Вакарчук в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Новая политика - это не слепая вера в президента, а это сделать так, чтобы новый президент был подотчетен людям, избирателям", - рассказал лидер партии "Голос".

"Мы в этом смысле готовы на самом деле его во всех его положительных реформах абсолютно поддерживать. Более того - подталкивать и предлагать еще более радикальные реформы. Но если вдруг он будет изменять интересам своих избирателей, то мы заставим его отвечать перед избирателями", - заявил он.

Вакарчук объяснил, что "старая политика" принадлежала олигархам, когда несколько людей с доступом к ресурсам определяли направление движения всей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук бросил камешек в сторону Зеленского

16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.

20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Вакарчука заявил, что партия "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они не были.