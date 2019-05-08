Вакарчук готов представить команду: СМИ назвали дату

Автор: rbc.ua Ранее появилась информация, что Святослав Вакарчук собирает свою партию

Музыкант Святослав Вакарчук 16 мая представит команду, с которой пойдет на парламентские выборы.

Об этом сообщает ICTV, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, в следующий четверг Вакарчук официально объявит об участии в выборах. Место и время встречи пока неизвестны.

В пресс-службе группы "Океан Эльзы" эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

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Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться 27 октября 2019. Согласно последнему опросу, лидером избирателей является партия "Слуга народа" - ее готовы поддержать почти 25% опрошенных.