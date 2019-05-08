Коломойский рассказал, кто из нардепов звонил, чтобы попасть в "Слугу народа"

Народные депутаты звонят бизнесмену Игорю Коломойскому, чтобы попасть в партию победителя президентских выборов Владимира Зеленского "Слуга народа".
Об этом Коломойский рассказал во второй части интервью Bihus.Info.
"Антон Яценко (народный депутат трех созывов, в Раду заходил по спискам БЮТ, Партии регионов и как самовыдвиженец. - Gazeta.ua) мне звонил, спрашивал: "Можно мне быть новым лицом? Я пластическую операцию сделаю", - рассказал Коломойский.
На вопрос, кто кроме Яценко звонил, ответил: "Всех же волнует будущее".
"Из "Видродження" минимум половина состава позвонила. Из БПП никто не звонил. От Тимошенко никто не звонил. Из "Укропа" даже никто не звонил, кандидат в президенты Шевченко [нардеп и владелец туристического комплекса "Буковель"] спрашивал, какая будет система выборов", - сказал Коломойский.
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Владимир Зеленский победил на выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация.
Он декларировал, что в команду президента и партии "Слуга народа" не смогут попасть "старые лица".
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