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четверг, 30 мая 2019 17:50

Вакарчук дал обещание по поводу работы в Раде

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Вакарчук дал обещание по поводу работы в Раде
Вакарчук заявил, что его депутаты не будут кнопкодавами. Фото: "Радио Свобода"

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что депутаты от его партии обязательно будут голосовать персонально.

"Мы точно никогда не будем продавать свои голоса. Не будем бегать, как пианисты, по рядам. Святослав Вакарчук может пообещать, что кнопкодавов не будет", - заявил он в интервью Liga.

Вакарчук высказался о возможности изменить регламент Рады для принятия решений не 226 голосами, а от числа присутствующих нардепов.

"Партия все еще производит идею на этот счет", - добавил он.

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Этот подход позволит исключить дилеммы, когда депутаты-члены международных организаций должны одновременно находится и в ВР, и в командировках за границей.

"Представьте, что вы депутат партии "Голос" и член международного комитета. Вы сейчас в ПАСЕ. И вы в ситуации, когда в парламенте голосование за очень важный закон. Например, закон о языке. И в ПАСЕ, тоже проходит важное голосование по санкциям против России. Вы должны быть в двух местах", - пояснил Вакарчук.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предлагает волонтерам становиться членами списка и кандидатами в народные депутаты в округах. Об этом он заявил в видеообращении.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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