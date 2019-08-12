В Житомирской области - новый руководитель ОГА

Президент Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область назначил нового главу областной государственной администрации Виталия Бунечко.

"Позвольте мне представить нового председателя Житомирской областной государственной администрации Бунечко Виталия Ивановича", - сказал глава государства, пишет "Українська правда"

Автор: zhzh.com.ua

Затем слово взял новый глава Житомирской ОГА. Бунечко поблагодарил президента.

Вместе с Зеленским в Житомирскую область поехал и.о. главы СБУ Иван Баканов, заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка и заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Среди членов делегации президента не было главы ОП Андрея Богдана.

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До назначения Бунечко работал в СБУ, был первым заместителем начальника Главного управления - начальником Управления ГУ регионального органа Службы безопасности с дислокацией в Мариуполе.

Его родной брат Вячеслав Бунечко занимает должность начальника одного из департаментов "Укрнафта" и представлял интересы "Укрнафта" в судебных спорах с НАБУ.

В декларации за 2018 год Бунечко указал фактическим местом жительства поселок Приморское неподалеку от Мариуполя Донецкой области. Он задекларировал двое ценных часов Frank Muller и Zenit, заработную плату 365 тыс. грн, $39 тыс. и 32 тыс. евро наличности.

Президент Владимир Зеленский поручил уволить всех силовиков, причастных к схемам с незаконной добычи янтаря. Об этом он заявил на рабочем совещании в Житомирской области.