В Зеленского сказали, когда представят кандидатуру премьер-министра

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после досрочных парламентских выборов и формирования коалиции.
Об этом Разумков сказал на брифинге после съезда партии "Слуга народа".
"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - подчеркнул он.
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Разумков отметил, что кандидатура нового главы Кабинета министров будет представлена после формирования коалиции в парламенте.
Партия "Слуга народа" на съезде в Киеве определила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду. На съезд, который состоялся в ботаническом саду, приехал президент Украины Владимир Зеленский.
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