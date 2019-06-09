В Зеленского сказали, когда представят кандидатуру премьер-министра

Кандидатуру нового премьер-министра представят после досрочных парламентских выборов. Фото: LIGA.net

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура премьер-министра будет представлена ​​после досрочных парламентских выборов и формирования коалиции.

Об этом Разумков сказал на брифинге после съезда партии "Слуга народа".

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - подчеркнул он.

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Разумков отметил, что кандидатура нового главы Кабинета министров будет представлена ​​после формирования коалиции в парламенте.

Партия "Слуга народа" на съезде в Киеве определила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду. На съезд, который состоялся в ботаническом саду, приехал президент Украины Владимир Зеленский.