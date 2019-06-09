В Зеленского сказали, когда представят кандидатуру премьер-министра

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 3555
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1476
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4249
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42411
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 432
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 369
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2070
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3159
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5643
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3690
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
Зеленский записал новое видео о Верховной Раде
Зеленский записал новое видео о Верховной Раде
После заявлений Кучмы Луценко зарегистрировал "резонансные дела"
После заявлений Кучмы Луценко зарегистрировал "резонансные дела"
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2205
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4455
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 468
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 522
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 441
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
воскресенье, 09 июня 2019 15:38

В Зеленского сказали, когда представят кандидатуру премьер-министра

  Комментировать
В Зеленского сказали, когда представят кандидатуру премьер-министра
Кандидатуру нового премьер-министра представят после досрочных парламентских выборов. Фото: LIGA.net

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура премьер-министра будет представлена ​​после досрочных парламентских выборов и формирования коалиции.

Об этом Разумков сказал на брифинге после съезда партии "Слуга народа".

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голобородько в интернете троллит президента Зеленского

Разумков отметил, что кандидатура нового главы Кабинета министров будет представлена ​​после формирования коалиции в парламенте.

Партия "Слуга народа" на съезде в Киеве определила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду. На съезд, который состоялся в ботаническом саду, приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Зеленского сказали, когда представят кандидатуру премьер-министра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Дональд Дак впервые появился на экране

Федорин день: что запрещено делать сегодня

Главный герой романа работает в Министерстве Правды

Самое читаемое
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 63290
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
26
 Просмотров: 31996
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 29233
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 17604
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 15291
Политика
Волонтер, гендиректор телеканала, спорсмен: "Слуга народа" назвала кандидатов в Раду
Волонтер, гендиректор телеканала, спорсмен: "Слуга народа" назвала кандидатов в Раду 1 Просмотров: 1872
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности" 2 Просмотров: 2313
Москаль ушел от Порошенко
Москаль ушел от Порошенко 1 Просмотров: 2475
Место голосования изменили около 5 тысяч избирателей
Место голосования изменили около 5 тысяч избирателей Просмотров: 216
Государственное бюро расследований проверяет растрату военного имущества чиновниками
Государственное бюро расследований проверяет растрату военного имущества чиновниками Просмотров: 333
Больше всего комментируют
24
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
21
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
9
Сын Ющенко открыл ресторан
2
С шаурмой и вином: Зеленский встретился с журналистами
2
У Порошенко рассказали о причинах поражения на выборах
Голосов: 2521
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua