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пятница, 21 июня 2019 18:22

В Зеленского отрицают давление на Совет судей

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В офисе президента Украины Зеленского отреагировали на заявление Совета судей о давлении со стороны окружения президента.

Там отрицали любое давление на Совет судей со стороны советника президента Руслана Рябошапки. А также назвали подобные заявления "попыткой некоторых лиц сохранить контроль над судебной системой", говорится в сообщении АП в Facebook.

Кроме того, в офисе связали заявления Совета судей с "ревизией результатов судебной реформы", которую накануне объявил Рябошапка.

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Совет судей заявляет о давлении со стороны Офиса президента Владимира Зеленского, заявил председатель совета, судья Верховного суда Олег Ткачук. Он рассказал, что 21 июня в Совете судей было запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей - избрать судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

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Дата
21
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