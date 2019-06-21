В Зеленского отрицают давление на Совет судей

В офисе президента Украины Зеленского отреагировали на заявление Совета судей о давлении со стороны окружения президента.

Там отрицали любое давление на Совет судей со стороны советника президента Руслана Рябошапки. А также назвали подобные заявления "попыткой некоторых лиц сохранить контроль над судебной системой", говорится в сообщении АП в Facebook.

Кроме того, в офисе связали заявления Совета судей с "ревизией результатов судебной реформы", которую накануне объявил Рябошапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" скрывает списки депутатов

Совет судей заявляет о давлении со стороны Офиса президента Владимира Зеленского, заявил председатель совета, судья Верховного суда Олег Ткачук. Он рассказал, что 21 июня в Совете судей было запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей - избрать судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.