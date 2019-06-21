В Совете судей пожаловались на Зеленского

В Совете судей говорят о "звонках" из Офиса президента. Фото: УНІАН

Совет судей заявляет о давлении со стороны Офиса президента Владимира Зеленского.

Об этом сказал председатель совета, судья Верховного суда Олег Ткачук.

Он рассказал, что 21 июня в Совете судей было запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей - избрать судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов, членов Совета судей о том, что с Администрации президента председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов членам сорвать заседание", - заявил Ткачук.

Судья обратился к президенту Владимиру Зеленскому принять безотлагательные меры.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.