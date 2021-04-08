В Зеленского отреагировали на заявление Мендель об "украинском русском"

Мендель призвала президента демонополизировать право России на русский язык. Фото: Униан

В Офисе президента прокомментировали слова Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка" в Украине. Высказывания назвали ее личным мнением.

Об этом сказал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в интервью "Радио НВ".

По словам Тимошенко, Офис президента старается не нарушать языковой вопрос. Недавнее заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского является ее личным мнением.

"Мы, наоборот, не нарушаем языковой вопрос. Я думаю, что это собственное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел о том, что нет монополии на русский язык в одной стране", - сказал он.

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5 апреля в эфире канала "Дом" Юлия Мендель заявила, что в Украине существует собственный "украинский русский язык". Она призвала президента демонополизировать право России на русский язык.

"И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - сказала Мендель.

Ее заявление раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Кремень. По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мы обязаны использовать русский язык для контрпропаганды против России.