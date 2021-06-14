В заявлении Шмыгаля о карантине заметили ошибку

Шмыгаль заявил, что Украина попала в зеленую зону ЕС. Это не так. Фото: Кабмин

Украина не вошла в зеленую зону карантина по критериям ЕС.

Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля не соответствует действительности, сообщает "Європейська правда".

Рекомендации Совета ЕС включают к критериям зеленой зоны не только показатель заболеваемости, но и процент положительных тестов среди всех сделанных.

Для зеленой зоны показатель заболеваемости за последние 14 дней должен быть менее 50 на 100 тыс. Процент положительных тестов среди всех сделанных должен быть менее 4%. Или же показатель заболеваемости должен быть менее 75 при положительности менее 1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против Covid-19 вакцинированы менее двух миллионов украинцев

Данные Центра общественного здоровья свидетельствуют, что процент положительных тестов в Украине сейчас составляет 3,3%.

Все области Украины находятся в зеленой карантинной зоне по критериям Европейского Союза. "Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в зеленую зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - сказал премьер министр Денис Шмыгаль.