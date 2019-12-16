В законопроекте Зеленского нет "особых статусов" - "слуга народа"

В основе документа лежит Европейская хартия местного самоуправления, говорит Корниенко. Фото: УНІАН

В законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации нет никаких особых статусов для регионов Украины.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в понедельник, пишет "РБК-Україна"

"В основе лежит Европейская хартия местного самоуправления, которая свидетельствует: должны выполняться определенные принципы, чтобы местное самоуправление было, развивалось и приносило пользу людям.

Среди основных принципов - повсеместность. То есть, вся территория должна быть покрыта местным самоуправлением. А также субсидиарность, согласно которой все вопросы, которые можно решить на местном уровне, решаются именно на местном уровне", - сказал Корниенко.

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Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.