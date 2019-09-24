В Высшем совете правосудия – новый председатель

Высший совет правосудия избрал нового председателя.

Высший совет правосудия избрал новым председателем Андрея Овсиенко, 40 лет.

На заседании 24 сентября член ВРП Светлана Шелест предложил на должность своего коллегу Овсиенко.

За его кандидатуру тайного проголосовали 12 членов ВРУ. Перед этим во вторник прекратили полномочия председателя Владимира Говорухи.

Овсиенко - родом из Волынской области, был избран членом ВРП в марте 2017-го.

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Высший совет правосудия - коллегиальный орган государственной власти и судейского управления. Вносит представления о назначении судьи на должность, решает, совместимы ли судья или прокурор с должностью. Рассматривает жалобы на решения соответствующего органа о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.