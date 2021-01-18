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В ВР зарегистрировали постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов - "За майбутнє"

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В ВР зарегистрировали постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов - &quot;За майбутнє&quot;
От президента, правительства и ВР требуют отменить новые тарифы и ввести мораторий на их повышение. Фото: Reuters

Политическая сила "За майбутнє" зарегистрировала в Верховной Раде постановление №4609 об обращении в Кабинет Министров об отмене повышения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на их повышение. Об этом сообщает сайт партии.

Согласно тексту постановления, парламент будет рекомендовать правительству, кроме введения моратория, разработать и внести на рассмотрение парламента изменения в Государственный бюджет на 2021, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и ​​субсидиях социально незащищенных слоев населения.

Также народные депутаты из группы "За майбутнє" требуют провести проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, установленной в соответствии с актами Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как отмечают в партии, по инициативе "За майбутнє" местные советы по всей Украине созывают внеочередные сессии из-за повышения тарифов. Они требуют от президента, правительства и Верховной Рады отменить новые тарифы и ввести мораторий на их повышение. Соответствующее обращение уже приняли областные и городские советы в Волынской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской и Черкасской областях.

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