В вопросе обмена пленными Путин сделал Зеленскому подножку - Сенцов

Сенцов считает, что Зеленский искренне хотел освободить людей, но на страну это повлияло плохо. Фото: president.gov.ua

Владимир Путин переиграл президента Владимира Зеленского, когда тот согласился в рамках обмена пленными выдать свидетелей по делам расстрелов на Майдане и катастрофы малайзийского боинга в небе над Донбассом.

Украинские политзаключенные готовы были сидеть в российских тюрьмах ради доказательств против России, отметил режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов в интервью Deutsche Welle.

"Все люди, которые были в плену, и я в том числе, и мои собратья-политзаключенные, говорили одно и тоже: "Никогда не идите на какие-то политические уступки ради нашего освобождения. Мы не за это боролись!". А обмен того же Цемаха и "беркутовцев" - это же не только люди, но это и процесс, который не был завершен. Цемах не был осужден, и "беркутовцы" тоже не были осуждены. Суда и приговора не было.

Не была поставлена ​​точка, что, мол, вот эти люди виновны, мы это признаем, что они совершали преступления, какие-то преступные действия. Но нам наши люди дороже, и мы меняем. Поэтому Путин выбил эту табуретку, сделал Зеленскому подножку. Зеленский - искренний человек, он хотел освободить людей, он их освободил. Молодец! Но на страну это повлияло плохо. Я всегда говорил, что я готов выйти последним, что я готов сидеть столько, сколько надо, но не нужно идти ради обмена на политические компромиссы", - сказал Сенцов.

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27 июня 2019 года СБУ провела спецоперацию на оккупированной территории и арестовала боевика ДНР Владимира Цемаха. Во время операции один украинский разведчик погиб, второй потерял ногу. Цемаха подозревают в причастности к сбитию пассажирского самолета рейса MH-17. Через 2 месяца его выдали России в рамках обмена пленными. Оттуда боевик вернулся в ДНР. Позже российские СМИ сообщили о смерти Цемаха.