В Верховной Раде наберутся голоса для назначения меня вице-премьером - Саакашвили

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 1287
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 567
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4266
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 495
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
1 Просмотров: 756
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 4968
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1530
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3690
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 3726
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 477
Фото
Все фото
3
4
3
17
5
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Кличко пришел в гости к &quot;домашней арестантке&quot; Чорновол
Кличко пришел в гости к "домашней арестантке" Чорновол
Схема на 25 млрд. Гео Лерос заявил в НАБУ о топ-коррупции
Схема на 25 млрд. Гео Лерос заявил в НАБУ о топ-коррупции
Зеленскому показали комфортные условия для военных
Зеленскому показали комфортные условия для военных
Видео
Все видео
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
Рада собралась на заседание (онлайн)
Рада собралась на заседание (онлайн)
В "Слуге" Саакашвили предложили советника вместо вице-премьера
В "Слуге" Саакашвили предложили советника вместо вице-премьера
Саакашвили приехал на "площадку Януковича" к "слугам". Говорят, голосов за назначение нет
Саакашвили приехал на "площадку Януковича" к "слугам". Говорят, голосов за назначение нет
Семья Венедиктовой связана с Аваковым - "Схемы"
Семья Венедиктовой связана с Аваковым - "Схемы"
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1233
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8910
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3951
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5796
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
Просмотров: 612
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
понедельник, 27 апреля 2020 01:07

В Верховной Раде наберутся голоса для назначения меня вице-премьером - Саакашвили

  Комментировать
В Верховной Раде наберутся голоса для назначения меня вице-премьером - Саакашвили
Саакашвили рассказал о возможной работе в правительстве. Фото: Слово и Дело

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции "Слуга народа", это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - сказал он в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией "Слуга народа". "На выборах , когда я увидел, что моя партия "Рух новых сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия отреагировал на угрозы Грузии

Ранее сообщалось, что назначение Саакашвили в Кабинет министров поддерживает только 50% фракции "Слуга народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Верховной Раде наберутся голоса для назначения меня вице-премьером - Саакашвили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Первые подгузники надевали космонавтам

Экс-министра обвинили в убийстве

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 95701
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
37
 Просмотров: 18927
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 12420
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
 Просмотров: 11241
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария Просмотров: 9864
Политика
Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского - СМИ
Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского - СМИ Просмотров: 468
Правительство разрешило назначить председателя Государственной налоговой службы без конкурса
Правительство разрешило назначить председателя Государственной налоговой службы без конкурса Просмотров: 432
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
 Просмотров: 567
Сколько "слуг" поддерживают Саакашвили в правительстве
Сколько "слуг" поддерживают Саакашвили в правительстве Просмотров: 1332
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
3
 Просмотров: 3024
Больше всего комментируют
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
2
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
1
Россия – агрессор. Она напала в Крыму и на Донбассе – Пидручный
1
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Голосов: 16118
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua