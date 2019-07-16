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вторник, 16 июля 2019 14:39

В Венгрии назвали условие разблокирования переговоров Украины с НАТО

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В Венгрии назвали условие разблокирования переговоров Украины с НАТО
Венгерский министр в украинском Закарпатье выдвинул условия разблокирования переговоров Украина-НАТО. Фото: static.ukrinform.com

Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО тогда, когда закарпатским венграм вернут право обучения на родном языке.

Также тогда Венгрия предоставит € 50 млн на развитие пограничной инфраструктуры, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Берегово на Закарпатье.

"Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, что сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами ", - сказал Сиярто.

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Он добавил, что венгры разработали план по улучшению отношений между Украиной и Венгрией.

"У нас есть план как надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужна и украинская власть. Как только она вернет венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это € 50 млн. Из этих денег можно развивать инфраструктуру, в частности, мы готовы построить 4 новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, экологических вопросах ", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Посла Венгрии Иштвана Ийдярто вызвали в украинское МИД в связи с заявлениями венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

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Дата
16
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