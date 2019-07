Посла Венгрии вызвали в украинское МИД

Посла Венгрии Иштвана Ийдярто вызвали в украинское МИД в связи с заявлениями венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter.

"Пригласил посла Ийдярто и попросил его объяснить логику сигналов венгерского министра Сийярто на Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоялась в Торонто. Подчеркнул необходимость применения подхода со взглядом вперед, а не назад, в развитии украинского-венгерских отношений", - отметил Божок в своем Twitter.

