Посла Венгрии вызвали в украинское МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто. Фото: LOMS

Посла Венгрии Иштвана Ийдярто вызвали в украинское МИД в связи с заявлениями венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter.

"Пригласил посла Ийдярто и попросил его объяснить логику сигналов венгерского министра Сийярто на Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоялась в Торонто. Подчеркнул необходимость применения подхода со взглядом вперед, а не назад, в развитии украинского-венгерских отношений", - отметил Божок в своем Twitter.

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Сийярто в Канаде заявлял, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко провел "антивенгерскуюи" политику. А законы об образовании и язык, принятые во время его каденции, нарушают права венгерской общины. По словам Сийярто, с новым президентом, есть надежда, что Украина не будет продолжать антивенгерскую политику. Венгерский министр добавил, что заявления Владимира Зеленского "до сих пор были обнадеживающими".

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Украину в языковом вопросе.