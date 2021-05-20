"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому

Арсений Яценюк: "Цель настоящего политика - это доверие людей, полученное на выборах". Фото: nfront.org.ua

Не собирается идти в команду Владимира Зеленского бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Так в фейбук ответил на слова президента, который сегодня на пресс-конференции упомянул фамилию Яценюка и сказал, что в его команде не будет людей с таким опытом.

"Независимые аналитические организации с цифрами доказали, что ни одно правительство не повторило темп реформ моих правительств 2014-2016 годов. Где-то в это время Владимир Александрович давал очередной корпоратив. Надеюсь, он именно эту нашу разницу в опыте имел в виду", - написал Яценюк.

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Подчеркнул, что он передал страну с растущей экономикой, с возрожденной армией, энергетически независимую от страны-агрессора.

"Мой опыт - в правительстве взять ответственность за страну, против которой ведется сухопутная военная операция, продолжается горячая фаза войны. Мой опыт - это взять ответственность за страну, на счетах которой 108 тысяч гривен. Мой опыт - это принять страну разграбленную, уничтоженную, без вертикали власти. Без армии, с коррумпированной милицией, с российской газовой удавкой на шее страны, с непосильным государственным долгом, с угрозой остановки выплат зарплат и пенсий людям.

Повторю, что говорил не раз: я не собирался и не собираюсь в команду Зеленского. Доверие народа, а не отдельных персоналий, - вот цель настоящего политика", - написал Арсений Яценюк.

20 мая президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию. Состоялась в ангаре завода "Антонов".Аккредитовали более 100 СМИ. Разговор с журналистами длился 2 ч и 36 мин.



