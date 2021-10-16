В Украину собирается приехать глава Пентагона. Обнародованы детали визита

Министр обороны Ллойд Остин отправляется в поездку в Европу в эти выходные.
Глава Пентагона также посетит Украину, сообщает пресс-служба ведомства.
В Украине Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. В ходе встречи Остин подтвердит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной и оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.
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Американский министр также посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.
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