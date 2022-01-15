В Украину с рабочим визитом приедет глава МИД Канады

В Украине Мелани Жоли встретится с премьер-министром Денисом Шмигалем. Фото: Reuters

Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли приедет в Украину на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Цель визита – подтвердить поддержку украинского суверенитета и усилить усилия по сдерживанию агрессивных действий России.

"Накопление российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность по всему региону. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать", - сказала Жоли.

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Глава МИД встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и поедет на запад страны, чтобы пообщаться с канадской учебной миссией из 200 человек, работающей там с 2015 года.

Также она посетит Францию ​​и пообщается с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, посетит Брюссель, чтобы увидеться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Поездка Мелани Жоли по Евросоюзу продлится неделю.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.