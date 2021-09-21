В Украину приедут президенты трех стран

В Украину приедут президенты Германии, Израиля и Албании. Фото: DW

В Украину 6 октября, в годовщину трагедии в Бабьем Яру, приедут президенты Германии, Израиля и Албании.

В Киев приедут президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Израиля - Ицхак Герцог, Албании - Илир Цель. Об этом сообщил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Facebook.

"6 октября в Бабьем Яру к восьмидесятой годовщине трагедии состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании", - говорится в сообщении.

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Ассоциация еврейских организаций и общин Украины подала иск в Окружной административный суд города Киева на деятельность Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Среди требований иска — не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловском православном кладбище, расположенным в пределах территории Бабьего Яра в Киеве.