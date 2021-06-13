В Украину не пустили российскую актрису

Актриса незаконно находилась в Крыму. Фото: ГПСУ

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису озвучивания и дубляжа, которая незаконно находилась в оккупированном Крыму.

59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"В пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. При мер контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму", - говорится в сообщении.

Женщина известная в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица. Ей запретили въезд в Украину сроком на три года.

Россиянина Алишера Валеева, известного под сценическим именем Моргенштерн, внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Валеев Алишер Тагирович в списке под номером 25.