В Украину доставили партию вакцин AstraZeneca

В Украину прибыла очередная партия вакцин по механизму COVAX. Фото: DW

В Украину доставили 705 600 доз вакцин от коронавируса компании AstraZeneca.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Этой вакциной будут прививать тех, кто получил первую дозу вакцины CoviShield/AstraZeneca:

- медиков и работников учреждений здравоохранения,

- участников Операции объединенных сил на востоке,

- социальных работников,

- священнослужителей,

- сотрудников МВД, СБУ,

- людей в возрасте 65+.

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Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники.

С начала иммунизации в Украине прививали 1076795 человек, из них получили одну дозу - 1076793 человека. Полностью иммунизированы 138090 человек.

За последние сутки в Украине обнаружили еще 2581 больного коронавирусом. В частности, заболели 122 ребенка и 129 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.