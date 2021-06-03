В Украину доставили партию вакцин AstraZeneca

В Украину доставили 705 600 доз вакцин от коронавируса компании AstraZeneca.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Этой вакциной будут прививать тех, кто получил первую дозу вакцины CoviShield/AstraZeneca:
- медиков и работников учреждений здравоохранения,
- участников Операции объединенных сил на востоке,
- социальных работников,
- священнослужителей,
- сотрудников МВД, СБУ,
- людей в возрасте 65+.
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Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники.
С начала иммунизации в Украине прививали 1076795 человек, из них получили одну дозу - 1076793 человека. Полностью иммунизированы 138090 человек.
За последние сутки в Украине обнаружили еще 2581 больного коронавирусом. В частности, заболели 122 ребенка и 129 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
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