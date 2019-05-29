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среда, 29 мая 2019 16:06

В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ - Портников

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Важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность от РФ. Таков народный депутат Андрей Сенченко.

Об этом Gazeta.ua сказал публицист Виталий Портников, комментируя вчерашнее заявление Сенченко о выходе из ВО "Батькивщина".

Автор: Обозреватель
  Публицист Виталий Портников
Публицист Виталий Портников

"Андрей Сенченко опытный политик с большим стажем. Если он принял такое решение, значит имел для этого очевидные политические основания. Сенченко долго сотрудничал с "Батькивщиной", был в хороших отношениях с Юлией Тимошенко. Поддерживал ее в тяжелые времена. Сейчас политические ориентиры обоих разошлись, так бывает в политике. Интересно, какое решение в продолжении политической и общественной деятельности, карьеры примет для себя Сенченко", - сказал Портников.

Автор: Цензор.НЕТ
  Народный депутат Андрей Сенченко
Народный депутат Андрей Сенченко

Все зависит не от объединения политических сил, а от тех людей, общественных движений, которые ему доверяют, - отмечает эксперт.

"Движение, которое он создал в последние годы, достаточно серьезно занималось выдвижением исков к России, как к агрессору. Важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность от РФ и вели с ней планомерную борьбу в юридической плоскости", - сказал Виталий Портников.

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28 мая один из главных соратников Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко - заявил о выходе из ВО "Батькивщина". В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса, кандидатом на должность министра обороны.

Сенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. В период с 1993 по 1997 годы - заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ АРК. В 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АР Крым от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова.

С марта по август 2014 года был и.о. заместителя главы Администрации президента Украины - добился вывода из оккупированного полуострова более чем 3500 единиц вооружения и военной техники ВСУ на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов США, возглавлял удачную операцию по обмену сорока украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права" - с ноября 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий.

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