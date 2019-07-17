В Украине запустят Совет по вопросам свободы слова

Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры, защищать права журналистов ФОТО: Владимир Зеленский

Офис президента Владимира Зеленского инициировал создание Совета по вопросам свободы слова.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко.

По ожиданиям Офиса, совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры, защищать права журналистов. В объединение войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ, а также представители силовых ведомств и медиаюристы.

Такую инициативу Тимошенко назвал способом "диалога" с медиасообществом.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Рады. Она будет собираться регулярно ", - сказал заместитель Богдана.

Такой же Совет Офис предлагает создать "при каждом главе ОГА".

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Соратник Виктора Медведчука народный депутат Тарас Козак приобрел канал ZIK. Его объединили с NewsOne и "112 Украина" в один холдинг "Новости".