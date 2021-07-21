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среда, 21 июля 2021 19:38

В Украине запустят службу экстренной помощи по номеру 112

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В Украине запустят службу экстренной помощи по номеру 112
В Украине заработает система экстренной помощи. Фото: ua.news

В Украине внедряют систему экстренной помощи населению по номеру 112.

Об этом шла речь во время заседания правительства, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

"Правительство на сегодняшнем заседании обеспечил функционирование межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрением этой системы", - информирует депутат.

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Новое распоряжение предусматривает:

- предоставление права голове межведомственной рабочей группы получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы группы;
- определение органов, ответственных за создание и внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112;
- внесение изменений в состав межведомственной рабочей группы.

В Киеве 95% входящих вызовов по тревожной кнопке в 2020 году были ложными. Прохожие нажимали кнопки из любопытства, проверяли, работают, позволяли играть детям.

Всего в прошлом году приняли 967 "кнопочных" вызовов. Только 55 из них были действительно экстренными: 27 вызовов полиции, 15 - муниципальной охраны, 6 - скорой помощи, 7 - жалобы на благоустройство.

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