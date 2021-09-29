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среда, 29 сентября 2021 22:54

В Украине утилизируют 34 тыс. доз вакцины Pfizer

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В Украине утилизируют 34 тыс. доз вакцины Pfizer
Вакцины могли храниться с нарушением температурного режима. Фото: DW

Министерство здоровья Украины утилизирует 34 тыс. доз ковод-вакцины от Pfizer.

Ее не допустили к использованию из-за подозрения в нарушении условий хранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - заявил министр.

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По словам Ляшко, идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

"Вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тысяч доз, у которой также истекает срок хранения в октябре, используют в течение 30 сентября. В целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются", - добавил Ляшко.

Во время возможного локдауна в Украине полицейские будут проверять Covid-сертификаты с помощью специального программного обеспечения. Сертификат должен содержать QR-код, подтверждающий невозможность подделки.

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