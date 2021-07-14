В Украине установили срок действия ковид-сертификатов

Украинским Covid-сертификатам установили срок действия. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины установил официальные сроки действия сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов.

Так, сертификат о вакцинации против коронавируса как украинского, так и иностранного образца будет действовать в течение 180 дней с момента получения второй дозы вакцины. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 14 июня.

Аналогичный срок действия - 180 дней - установили и для свидетельства о выздоровлении от коронавируса.

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Правительство также определило официальные сроки действия ПЦР-тестов. Они будут действительны в течение 72 часов с момента получения результатов.

В Украине работают над созданием вакцины от Covid-19. К процессу привлечены частные компании и три научные команды. Сейчас исследователи находятся на раннем этапе и пока не готовы представить прототип препарата. Локализовать производство планируют до конца этого года.