В Украине создали Единый реестр оружия единой информационной системы.
Его представило Министерство внутренних дел.
Сегодня Украина сталкивается со значительными рисками незаконного обращения и неконтролируемого внутреннего обращения оружия, сказал замминистра внутренних дел Сергей Гончаров.
Речь идет о поставках оружия в оккупированные территории, распространении стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки с линии разграничения, контрабанде, модернизации травматического оружия в боевое.
"Поэтому наше государство нуждается в усиленном ответе на незаконное обращение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основе стратегического правительственного подхода", - сказал чиновник.
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МВД впервые за время независимости Украины утвердило положение о Едином реестре оружия - как подсистемы единой информационной системы министерства.
"Цель регистрации огнестрельного оружия – предотвращение и расследование преступлений.
Это можно эффективно достичь с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств, которая обновляет информацию в реальном времени и имеет комплексное меню подачи запросов", - сказал Гончаров.
Такой реестр обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия, лицензирования, предоставления разрешений, приобретение, владение, проверку, обезвреживание.
В прошлом году полностью расформировали все подразделения Национальной полиции по контролю за оборотом оружия. Тогда заявили об обнаружении коррупционной схемы выдачи разрешений.
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