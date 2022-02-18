Реестр обеспечит контроль всего цикла использования оружия. Фото: pixabay.com

В Украине создали Единый реестр оружия единой информационной системы.

Его представило Министерство внутренних дел.

Сегодня Украина сталкивается со значительными рисками незаконного обращения и неконтролируемого внутреннего обращения оружия, сказал замминистра внутренних дел Сергей Гончаров.

Речь идет о поставках оружия в оккупированные территории, распространении стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки с линии разграничения, контрабанде, модернизации травматического оружия в боевое.

"Поэтому наше государство нуждается в усиленном ответе на незаконное обращение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основе стратегического правительственного подхода", - сказал чиновник.

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МВД впервые за время независимости Украины утвердило положение о Едином реестре оружия - как подсистемы единой информационной системы министерства.

"Цель регистрации огнестрельного оружия – предотвращение и расследование преступлений.

Это можно эффективно достичь с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств, которая обновляет информацию в реальном времени и имеет комплексное меню подачи запросов", - сказал Гончаров.

Такой реестр обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия, лицензирования, предоставления разрешений, приобретение, владение, проверку, обезвреживание.

В прошлом году полностью расформировали все подразделения Национальной полиции по контролю за оборотом оружия. Тогда заявили об обнаружении коррупционной схемы выдачи разрешений.