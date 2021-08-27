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пятница, 27 августа 2021 02:11

В Украине создадут кибервойска: президент подписал решение

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В Украине создадут кибервойска: президент подписал решение
Планируется создать кибервойска. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О неотложных мерах по киберобороне государства, которое предусматривает создание кибервойск".

Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов для создания и функционирования войск, а также личный состав войск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Минобороны, а также военных запаса и других категорий лиц. Соответствующий указ № 446/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его реализацию является секретарь СНБО Алексей Данилов.

В течение двух месяцев необходимо разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в структуре Минобороны.

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Соответствующее решение СНБО было принято с целью защиты суверенитета Украины, обеспечение его обороноспособности, предотвращение вооруженного конфликта и для сопротивления вооруженной агрессии в киберпространстве.

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