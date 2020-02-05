В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий

В правительстве создадут Министерство по вопросам оккупированных территорий. Фото: Сегодня

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

"Создание министерства даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", − отметил премьер на совещании в Офисе президента.

Гончарук указал, что был проведен анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения.

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Ранее, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Он будет работать с регионами.