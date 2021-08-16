В Украине появилась новая госнаграда

Зеленский утвердил новую госнаграду. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о новой государственной награде Национальная легенда Украины.

Глава государства также утвердил рисунок награды и образец бланка диплома к ней. Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

Награду могут получить граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства.

Они могут удостоиться этой награды за:

- личные заслуги в становлении независимой Украины,

- личные заслуги в укреплении ее государственности, защите отечества и служении украинскому народу;

- весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

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Награда будет золотой и будет иметь вид цветка, лепестки покрытые синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.

Награду будут носить на груди слева и при наличии у награжденного других госнаград будут размещать ниже, чем знаки наград на колодках (лентах), и после звезд орденов.

Награждать отличием президент Украины будет своим указом ежегодно по случаю Дня Независимости.

Образец бланка диплома к госнаграде. Фото: president.gov.ua

20 мая 1961 года основали Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. Это самая высокая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Отличие основали постановлением Совета министров УССР. Сначала премия называлась Республиканской. Первых лауреатов наградили 9 марта 1962. Премию получили поэт Павел Тычина и писатель Олесь Гончар в области литературы и композитор Платон Майборода - в музыке.