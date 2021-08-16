В Украине появилась новая госнаграда

 
Ексклюзивы
1/5
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1251
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 612
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 162
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
3 Просмотров: 1242
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2277
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1674
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2340
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 342
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
4
8
12
26
4
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
&quot;Обдолбанный петух в косоворотке&quot;: сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Видео
Все видео
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
Нацкорпус посетил "дом Зеленского"
Нацкорпус посетил "дом Зеленского"
Марина Порошенко показала, как ухаживает за садом
Марина Порошенко показала, как ухаживает за садом
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 531
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 144
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 378
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 288
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 468
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 432
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 22:55

В Украине появилась новая госнаграда

  Комментировать

  Зеленский утвердил новую госнаграду. Фото: president.gov.ua
Зеленский утвердил новую госнаграду. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о новой государственной награде Национальная легенда Украины.

Глава государства также утвердил рисунок награды и образец бланка диплома к ней. Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

Награду могут получить граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства.

Они могут удостоиться этой награды за:

- личные заслуги в становлении независимой Украины,
- личные заслуги в укреплении ее государственности, защите отечества и служении украинскому народу;
- весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский наградил авторов Конституции

Награда будет золотой и будет иметь вид цветка, лепестки покрытые синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.

Награду будут носить на груди слева и при наличии у награжденного других госнаград будут размещать ниже, чем знаки наград на колодках (лентах), и после звезд орденов.

Награждать отличием президент Украины будет своим указом ежегодно по случаю Дня Независимости.

  Образец бланка диплома к госнаграде. Фото: president.gov.ua
Образец бланка диплома к госнаграде. Фото: president.gov.ua

20 мая 1961 года основали Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. Это самая высокая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Отличие основали постановлением Совета министров УССР. Сначала премия называлась Республиканской. Первых лауреатов наградили 9 марта 1962. Премию получили поэт Павел Тычина и писатель Олесь Гончар в области литературы и композитор Платон Майборода - в музыке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине появилась новая госнаграда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

"Первый рассказ написал в восемь лет" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

Американская радиостанция начала вещание для украинцев

Военным запретили сдаваться в плен

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 16650
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 16147
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 10638
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5895
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
20
 Просмотров: 4851
Политика
МАУ будет облетать Афганистан
МАУ будет облетать Афганистан Просмотров: 27
Вакцинированным украинцам пообещали бесплатные билеты на концерт
Вакцинированным украинцам пообещали бесплатные билеты на концерт Просмотров: 189
Спасский с выгодой для себя помогает Терехову принимать нужные решения в Харькове - СМИ
Спасский с выгодой для себя помогает Терехову принимать нужные решения в Харькове - СМИ Просмотров: 135
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
 Просмотров: 612
В Кривом Роге объявили траур по умершему мэру
В Кривом Роге объявили траур по умершему мэру Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
2
В столице появится памятник Ивану Франко
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
Голосов: 8036
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть