В Украине откроется посольство Ирландии

Министерство иностранных дел Ирландии анонсировало открытие в Украине своего посольства.

Открытие дипломатического представительства планируется в 2021 году. Об этом сообщает пресс служба МИД Ирландии в Twitter.

"Сегодня мы отмечаем 29 лет дипломатических отношений между Ирландией и Украины.

В этом году мы отметим еще одну веху с открытием посольства в Киеве, еще больше укрепив связи между нашими странами", - говорится в сообщении.

Today we celebrate 29 years of diplomatic relations between Ireland and Ukraine 🇮🇪🇺🇦



This year we will mark another milestone with the opening of Embassy Kyiv, further strengthening ties between our countries #GlobalIreland pic.twitter.com/Mi6PIeexvW