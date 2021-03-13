В Украине обновили зоны карантина

Минздрав обновил карантинные зоны. Фото: Telegram

В Украине обновили список карантинных зон.

В красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Об этом сообщает Минздрав.

В оранжевую зону попали м. Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

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В желтой зоне - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение через увеличение случаев заболеваний коронавирусом. Также планируется для всех школьников объявить каникулы с 22 по 26 марта.