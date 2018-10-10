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среда, 10 октября 2018 09:57

В Украине нужно создать условия, при которых олигархия станет невыгодной - Николаенко

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В Украине нужно создать условия, при которых олигархия станет невыгодной - Николаенко
"В Украине нужно бороться с изменениями системы власти для того, чтобы существование олигархии в стране стало невозможным", - Николаенко

В Украине нужно бороться с изменениями системы власти для того, чтобы существование олигархии в стране стало невозможным. С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Нужно ли бороться с олигархами? В Украине бороться нужно за изменение системы, которая не допустит существование олигархов. А сегодня олигархом №1 в стране является действующий президент, и еще пару человек, имена которых всем известны. Они возникли еще со времен президентства Леонида Кучмы, когда бизнесмены приобретали политические партии и, впоследствии, ТВ-каналы", - пояснил Николаенко.

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По мнению политика, решение этой проблемы лежит в законодательной плоскости и Украине стоит поучиться борьбе с олигархами и коррупционерами у развитых демократий.

"Нужно законодательно сделать это (олигархию – ред.) невозможным. А в какой-то момент – просто невыгодным. Ведь на сегодня все понимают, что самая выгодная инвестиция для тех людей, которых называют олигархами, - это инвестиция в политику. Поскольку самым большим источником благосостояния является бюджет и общие ресурсы. Нужно сделать так, чтобы корректным образом действующие правоохранительные органы сажали их в тюрьму", - подчеркнул политик.

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По словам Николаенко, он хорошо знаком с зарубежной практикой борьбы с олигархами и коррупционерами.

"Зная лучшую мировую практику, имея 6-летний опыт работы в Южной Корее, я прекрасно понимаю, как это сделать. В таких странах, как Южная Корея, коррупционеров осуждают вне зависимости от того, какую роль их корпорации играют в экономике страны. Например, доля компании Samsung в экономике Южной Кореи занимает почти 25%. И, несмотря на это, президента Samsung арестовали сразу же после того, как выявили факты его коррупционной связи с президентом. Поэтому нужно понять: когда будет выполняться закон, тогда мы сможем преодолеть олигархию", - резюмировал Андрей Николаенко.

Закон о выборах президента надо менять. Об этом говорят в Комитете избирателей Украины. Нужно ввести барьеры относительно появления искусственных кандидатов на выборах, советуют в организации. Одним из таких шагов может стать повышение денежного залога с 2,5 млн грн. (как это есть сейчас) до 10 млн грн.

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Дата
10
октября

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