В Украине началась акция "Украина без Кучмы"

20 лет назад, 15 декабря 2000-го, началась кампания протестов организована политической оппозицией. Она была направлена ​​на отставку второго президента Леонида Кучмы.

В акции протеста участвовали 24 политические партии и общественные организации, в том числе Соцпартия, партия "Собор", "Украинская республиканская партия", "Реформы и порядок", "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона", Украинская коммунистический союз молодежи, Всеукраинская партия трудящихся и другие, как националистические, так и некоторые левые партии.

Участники акции разместили в центре Киева палаточный городок с требованиями отставки президента страны и руководителей силовых ведомств. Также в список их требований входило проведение независимой экспертизы по делу пропавшего журналиста Георгия Гонгадзе.

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Общественность намеревалась привлечь внимание к информации, обнародованной Александром Морозом (тогдашний лидер социалистической фракции в парламенте, - Gazeta.ua) информации, которая свидетельствовала о том, что именно Кучма выступил заказчиком похищения и убийства оппозиционного журналиста Гонгадзе.

В общем протест насчитывал около 50-60 человек. Координаторами акции были член правления Украинского Хельсинского Союза Владимир Чемерис и помощник-консультант Александра Мороза Юрий Луценко.

Палаточный городок просуществовал несколько месяцев. И уже 1 марта 2001-го был грубо ликвидирован.

9 марта правоохранители задержали УНСОвцев, во главе с их лидером Андреем Шкилем, за активное участие в протестах. Также задерживали молодых людей, даже за то, что разговаривали на украинском языке. Всего в тот день за решеткой оказалось более 300 человек. Почти всех их быстро отпустили.

Однако 19 фигурантов дела получили максимально возможное наказание за, как определила власть, "организацию массовых беспорядков". А отставки Леонида Кучмы так и не произошло.

14 ноября 1999 Леонида Кучму второй раз избрали на пост президента Украины. Во 2-м туре выборов с результатом 56% он победил кандидата от Компартии Украины Петра Симоненко.