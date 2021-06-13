В Украине хотят ввести новый налог на землю

На землю хотят ввести новый налог. Фото: p-p.com.ua

Кабинет министров Украины предлагает ввести новый налог на землю.

Так, для земельных участков, используемых дачными и садовыми кооперативами, но не оформленных официально, хотят ввести минимальное налоговое обязательство. Об этом сообщает ТСН.

Размер налога будет зависеть от денежной оценки и будет рассчитываться по формуле - с учетом коэффициента индексации. Участки, без денежной оценки, будут облагаться по единой государственной ставке.

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Кроме того, в случае нецелевого использования земельных участков документ отменяет льготы по оплате за землю и земельные участки, предоставленные учреждениям науки, содержащиеся за счет средств государственного или местных бюджетов.

Предложение правительства внесено как изменения в Налоговый кодекс. Оно вступает в силу с 1 июля 2021 года.

После запуска рынка земли с 1 июля гектар земли в Украине будет стоить $1,5-2 тыс. За следующие пять лет цена вырастет до $5 тыс.