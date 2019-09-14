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суббота, 14 сентября 2019 12:35

В Украине готовят новый закон о статусе ветеранов войны на Донбассе

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В Украине готовят новый закон о статусе ветеранов войны на Донбассе
Законопроект появится в парламенте через неделю. Фото: 5 Channel

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон о статусе ветеранов боевых действий и добровольцев, воевавших на Донбассе.

По словам Зеленского, государство должно ценить каждого из ветеранов, знать каждого в лицо и понимать их потребности, для этого и создают новый закон. Об этом президент заявил во время открытия национальных "Игор Непокоренных".

"Нужен системный подход, который будет основан в новом законе о статусе ветеранов. Законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что за неделю он уже будет готов", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что законопроект будет содержать, в частности, механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольцев.

На своем первом заседании депутаты Верховной Рады избрали нового министра по вопросам ветеранов российско-украинской войны и объединили его с министерством оккупированных территорий и временно-перемещенных лиц. Эту должность теперь занимает Оксана Коляда более известная по девичьей фамилией Гаврилюк.

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