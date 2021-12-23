В Украине готовят масштабное утепление домов

Заседание украинского правительства. Фото: kmu.gov.ua

С 2022 года в Украине начнется масштабная программа президента Владимира Зеленского по утеплению многоквартирных домов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 23 декабря.

По его словам, цель программы - сокращение потери тепла и потребления газа, что поможет снизить суммы в платежках населения.

"Сегодня утвердили законопроект, который позволит системно и оперативно развивать программу энергомодернизации в Украине. Документом предлагается упростить порядок создания ОСМД и сократить количество процедур и времени, необходимых для начала проекта термомодернизации жилых домов", - сказал глава правительства.

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По данным Мининфраструктуры, в планах "Большого строительства" до 2024-го строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах. Среди основных проектов, которые планируется реализовать в ближайшие три года - строительство Киевской обходной дороги, ремонт трассы М-05 Киев - Одесса, М-14 Одесса - Николаев - Херсон, М-24 Мукачево - Берегово - Лужанка (граница с Венгрией), Н-08 Борисполь - Переяслав, а также обход Черновцов и концессионная дорога Краковец - Львов - Броды - Ровно.