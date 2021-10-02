В Трускавец приехали Монастырский и Венедиктова, едет Зеленский

На выездное заседание фракции вылетает президент Зеленский. Фото: Rixos Prykarpattya

Министр внутренних дел Денис Монастырский, генпрокурор Ирина Венедиктова и глава НАПК Александр Новиков участвуют выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце.

СБУ, таможню, Государственную фискальную службу представили на уровне заместителей. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что участие в выездном заседании фракции в субботу будут принимать пять-шесть министров.

"В Кабмине - 23 человека, здесь нет даже половины министров. Я пригласил весь Кабмин, но не все могут: кто-то в командировке. Я уже видел здесь главу МИД Дмитрия Кулебу - он ведет панель по миру. Видел Марченко, министра финансов - бюджетный процесс тоже будет обсуждаться. Видел, кажется, Чернышева по региональной политике", - сказал он.

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Арахамия также сообщил, что на выездное заседание фракции, которое проходит в Трускавце вылетает президент Владимир Зеленский.

"Только что звонил президенту. Он вылетает уже сейчас. Где-то за 2,5 часа будет здесь. Именно он приедет, когда у нас закончится работа в группах, и дальше будет презентация всех наработок в одном зале уже", - отметил Арахамия и добавил, что эта часть встречи пройдет в формате вопросы-ответы.

По словам политика, у главы государства есть "программное выступление о том, куда мы идем, как мы идем".

Руководитель фракции также отметил, что в субботу планируется большая панель обсуждений по ситуации на Востоке Украины, пути к миру.

1 октября народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должны состояться двухдневные сборы фракции. Днем ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил выдать подписные листы за отзыв спикера Дмитрия Разумкова.