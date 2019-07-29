В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"

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В санаторно-гостиничном комплексе Трускавца "Риксос" началось недельное обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Организовывает его Киевская школа экономики.

Депутатов разделили на 30 групп по 8-10 человек, сообщает "Громадское".

"Это уже часть работы, поэтому наши депутаты должны относиться к этому обучению ответственно", - отметил глава партии Дмитрий Разумков.

Преподавательница Киевской школы Татьяна Тищук отметила, что участникам будут помогать "улучшить личные наработки и стать результативными в будущем парламенте".

Также депутатов будут учить избегать ошибок, связанных с регламентом Верховной Рады, четко формулировать собственные цели, строить коалицию единомышленников, отметил почетный президент КШЭ Тимофей Милованов для LB.ua.

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В Верховной Раде ІХ созыва будет 254 нардепа от "Слуги народа".

Парламент следующего созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из предыдущего созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.