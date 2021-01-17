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воскресенье, 17 января 2021 13:00

В трех городах Украины повторно выбирают мэров

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В трех городах Украины повторно выбирают мэров
В Украине продолжаются местные выборы. Фото: Facebook

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском происходят повторные выборы городских голов.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Стоит отметить, что повторное голосование в городах происходит по разным причинам. В частности, проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловлены смертью победителей избирательной гонки.

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Перевыборы в Броварах назначили, после того, как 9 ноября Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе такими, которые не состоялись.

Причиной такого решения суд назвал ряд нарушений, в частности "процедуры тайного голосования, равного избирательного права и грубые ошибки в бюллетенях".

Центральная избирательная комиссия признала невозможным проведение 28 марта местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Соответствующее решение ЦИК принял на основании писем от Донецкой и Луганской областных государственных администраций, в которых указано, что проведение выборов невозможно из-за угрозы безопасности граждан.

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